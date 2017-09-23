У Лондоні півмільйона людей підписали петицію за збереження Uber

У Лондоні понад 500 тисяч людей підписали петицію із закликом не припиняти ліцензію перевізнику Uber.

Таку кількість підписів петиція зібрала у рекордно короткі терміни. Зазначається, що у разі заборони Uber, близько 40 тисяч водіїв залишаться без роботи, повідомляє The Telegraph.

Ліцензія компанії у Лондоні закінчується 30 вересня.

"Рішення влади позбавить вас вибору зручного і доступного виду транспорту", - звернувся Uber до користувачів.

Нагадаємо, що влада Лондона не має наміру продовжувати дію ліцензії компанії Uber, термін дії якої закінчується 30 вересня.