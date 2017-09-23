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У Лондоні півмільйона людей підписали петицію за збереження Uber

Ліцензія компанії у Лондоні закінчується 30 вересня
У Лондоні понад 500 тисяч людей підписали петицію із закликом не припиняти ліцензію перевізнику Uber.
У Лондоні півмільйона людей підписали петицію за збереження Uber Фото: hi-tech.mail.ru

Таку кількість підписів петиція зібрала у рекордно короткі терміни. Зазначається, що у разі заборони Uber, близько 40 тисяч водіїв залишаться без роботи, повідомляє The Telegraph.

Ліцензія компанії у Лондоні закінчується 30 вересня.

"Рішення влади позбавить вас вибору зручного і доступного виду транспорту", - звернувся Uber до користувачів.

Нагадаємо, що влада Лондона не має наміру продовжувати дію ліцензії компанії Uber, термін дії якої закінчується 30 вересня.

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23 09 2017 17:14
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