У Лондоні поліція заарештувала чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Великобританії.

Про це повідомляє прес-служба лондонської поліції.

"Співробітники контртерористичного командування сьогодні, в середу, 17 травня заарештували чотирьох чоловіків за кількома адресами в східному Лондоні", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що поліція заарештувала чоловіків у віці від 18 до 27 років по місцях їх проживання. Вони підозрюються в підготовці і підбурюванні до теракту і на даний момент знаходяться під вартою в поліцейському учатке на півдні Лондона.

Арешти були проведені в рамках розслідування лондонської поліції по боротьбі з тероризмом у співробітництві з британською розвідкою MI5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Великобританії виявили 350 джихадистів, що представляють потенційну терористичну загрозу після повернення в країну з Сирії, де вони воювали на боці бойовиків. Поліція Лондона також заарештувала трьох жінок за підозрою у тероризмі.