У Лондоні пройшов Марш вишиванки, - ФОТОрепортаж

Участь в дійстві взяли близько тисячі українців

У неділю, 28 травня, у столиці Великобританії пройшов масштабний щорічний Марш вишиванки.

Близько тисячі українців у національному вбранні пройшлися центральними вулицями британської столиці.



Фото: "ВВС Україна"

Акція супроводжувалася танцями та піснями і подекуди більше нагадувала карнавал. Про це повідомляє "ВВС Україна".



Фото: "ВВС Україна"

Захід розпочався біля Мармурової арки зі спільного виконання українського гімну та хвилини мовчання у пам'ять про українських воїнів, загиблих на війні на Донбасі.



Фото: "ВВС Україна"

Далі колона рушила через Парк Лейн.



Фото: "ВВС Україна"

Вишиванна хода закінчилася у Парку святого Джеймса, що напроти Букінгемського палацу.



Фото: "ВВС Україна"

Марш вишиванок у Лондоні проходить вже п'ятий рік поспіль.

Його організатори - благодійний осередок "Лондон Євромайдан" та Союз українців у Британії - наголошують на важливості подібних заходів, адже їхня мета: популяризація української культури та звичаїв за кордоном.

Нагадаємо, 21 травня близько двох тисяч одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу в руках вийшли на десятий "Мегамарш у вишиванках" центральними вулицями "морської столиці".