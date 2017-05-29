У Лондоні пройшов Марш вишиванки, - ФОТОрепортаж
Близько тисячі українців у національному вбранні пройшлися центральними вулицями британської столиці.
Фото: "ВВС Україна"
Акція супроводжувалася танцями та піснями і подекуди більше нагадувала карнавал. Про це повідомляє "ВВС Україна".
Фото: "ВВС Україна"
Захід розпочався біля Мармурової арки зі спільного виконання українського гімну та хвилини мовчання у пам'ять про українських воїнів, загиблих на війні на Донбасі.
Фото: "ВВС Україна"
Далі колона рушила через Парк Лейн.
Фото: "ВВС Україна"
Вишиванна хода закінчилася у Парку святого Джеймса, що напроти Букінгемського палацу.
Фото: "ВВС Україна"
Марш вишиванок у Лондоні проходить вже п'ятий рік поспіль.
Його організатори - благодійний осередок "Лондон Євромайдан" та Союз українців у Британії - наголошують на важливості подібних заходів, адже їхня мета: популяризація української культури та звичаїв за кордоном.
Нагадаємо, 21 травня близько двох тисяч одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу в руках вийшли на десятий "Мегамарш у вишиванках" центральними вулицями "морської столиці".
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