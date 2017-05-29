Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Лондоні пройшов Марш вишиванки, - ФОТОрепортаж

Участь в дійстві взяли близько тисячі українців
У неділю, 28 травня, у столиці Великобританії пройшов масштабний щорічний Марш вишиванки.
У Лондоні пройшов Марш вишиванки, - ФОТОрепортаж Фото: ВВС Україна

Близько тисячі українців у національному вбранні пройшлися центральними вулицями британської столиці.


Фото: "ВВС Україна"

Акція супроводжувалася танцями та піснями і подекуди більше нагадувала карнавал. Про це повідомляє "ВВС Україна".


Фото: "ВВС Україна"

Захід розпочався біля Мармурової арки зі спільного виконання українського гімну та хвилини мовчання у пам'ять про українських воїнів, загиблих на війні на Донбасі.


Фото: "ВВС Україна"

Далі колона рушила через Парк Лейн.


Фото: "ВВС Україна"

Вишиванна хода закінчилася у Парку святого Джеймса, що напроти Букінгемського палацу.


Фото: "ВВС Україна"

Марш вишиванок у Лондоні проходить вже п'ятий рік поспіль.

Його організатори - благодійний осередок "Лондон Євромайдан" та Союз українців у Британії - наголошують на важливості подібних заходів, адже їхня мета: популяризація української культури та звичаїв за кордоном.

Нагадаємо, 21 травня близько двох тисяч одеситів різних поколінь з прапорами України та Євросоюзу в руках вийшли на десятий "Мегамарш у вишиванках" центральними вулицями "морської столиці".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2017 09:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.