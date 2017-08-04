У Лондоні ремонтують Біг-Бен
Як повідомляє "5 канал", вартість ремонтних робіт становитиме 29 млн. британських фунтів (майже $42 млн.).
Біг-Бен (офіційна назва – Вежа Єлизавети) не лагодили уже кілька десятиріч.
У 2015-му році годинник на вежі навіть почав відставати. Тоді Парламент Великої Британії розглядав питання про призупинення головного англійського годинника на чотири місяці.
Як з'ясувалося, механізм, якому півтори сотні років, вкрай зношений і потребує термінового відновлення, так само як і дах та іще кілька елементів цієї споруди.
"Наш проект ремонту розрахований на три роки. І він складатиметься з трьох частин. Це відновлення годинника, відновлення самої споруди, і те, що я назвав би благоустроєм вежі", – зазначив головний архітектор Адам Ватробський.
Нагадаємо, 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.
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