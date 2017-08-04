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У Лондоні ремонтують Біг-Бен

Проект ремонту споруди розрахований на три роки
У Лондоні розпочався ремонт Біг-Бену – вежі з годинником, яка є частиною будівлі Вестмінстерського палацу, де засідає британський парламент.
У Лондоні ремонтують Біг-Бен Фото: dt.ua

Як повідомляє "5 канал", вартість ремонтних робіт становитиме 29 млн. британських фунтів (майже $42 млн.).

Біг-Бен (офіційна назва – Вежа Єлизавети) не лагодили уже кілька десятиріч.

У 2015-му році годинник на вежі навіть почав відставати. Тоді Парламент Великої Британії розглядав питання про призупинення головного англійського годинника на чотири місяці.

Як з'ясувалося, механізм, якому півтори сотні років, вкрай зношений і потребує термінового відновлення, так само як і дах та іще кілька елементів цієї споруди. 

"Наш проект ремонту розрахований на три роки. І він складатиметься з трьох частин. Це відновлення годинника, відновлення самої споруди, і те, що я назвав би благоустроєм вежі", – зазначив головний архітектор Адам Ватробський.

Нагадаємо, 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

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08 04 2017 22:20
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