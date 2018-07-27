У Лондоні сталася перестрілка між поліцією і групою людей в масках

ЗМІ повідомляють про двох постраждалих, проте поліція не підтверджує цю інформацію

У східній частині Лондона сталася перестрілка між поліцією і групою людей у масках.

Інцидент стався у районі Форест-гейт, неподалік футбольного стадіону. Очевидці повідомляють, що на місце події прибули не менше 20 правоохоронців і був задіяний вертоліт, інформує видання Daily Star.

Пізніше поліція підтвердила факт перестрілки між правоохоронцями та групою невстановлених осіб. Представники поліції повідомили, що отримали повідомлення про озброєного чоловіка. Прибулі на місце поліцейські виявили чорний BMW, в якому був підозрюваний, однак на вимогу правоохоронців автомобіль не зупинився.

Опісля, повідомляє видання, пролунало 6-8 пострілів, імовірно - з автомата. Після погоні та перестрілки, що зав'язалася, були затримані три людини. Очевидці заявляють, що щонайменше дві людини були поранені, проте поліція не підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, що в травні двоє підлітків отримали поранення внаслідок стрілянини у Лондоні.