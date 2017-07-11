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У Лондоні судитимуть найвпливовішого хорватського бізнесмена та його синів

Борги компанії оцінюються як мінімум у 5,4 мільярда євро
У Лондоні заарештували хорватського бізнесмена Івіцу Тодоріча, якого підозрюють у фальсифікації рахунків, щоб приховати величезні борги компанії, яка постраждала від кризи.
У Лондоні судитимуть найвпливовішого хорватського бізнесмена та його синів Фото: Tportal

66-річний Тодоріч очолював один із найбільших хорватських концернів Agrokor, який займається продуктами харчування та рітейлом.

Минулого місяця хорватська влада видала європейський ордер на арешт Тодоріча. Пізніше у вівторок він має з’явитися у суді Лондона, де йому оберуть запобіжний захід. Про це повідомляє AFP.

Тодоріча та ще 14 осіб, включаючи двох його синів та інших колишніх топ-менеджерів компанії, підозрюють у зловживаннях, підробці офіційних документів та відсутності належного ведення справ.

Уряд Хорватії в квітні призначив кризового менеджера, який очолить процес реструктуризації в компанії, чиї борги оцінюються як мінімум у 5,4 мільярда євро.

Agrokor майже так само важливий для економіки Хорватії як і туризм, доходи концерну складають 15 відсотків валового внутрішнього продукту.

Маючи близько 60 тисяч робочих місць, Agrokor є найбільшим роботодавцем на Балканах, крім того, до роботи з концерном залучена велика мережа постачальників, а це ще десятки тисяч робочих місць.

Тодоріч, відомий у Хорватії як "The Boss", в особистому блозі неодноразово звинувачував уряд у зловживанні владою та незаконному захопленні його компанії.

Він стверджував, що є жертвою "політичних переслідувань", і місцеві ЗМІ припускають, що з цих причин він буде боротися проти екстрадиції.

Тодоріч розпочав свою діяльність із квіткового бізнесу в 1970-х і заснував Agrokor незадовго до розпаду комуністичної Югославії в 1990-х роках.

Він став одним із найбагатших і найвпливовіших людей на Балканах, але критики звинувачують його у зловживанні своєю монопольною позицією.

Agrokor, який значно збільшив свій борг через агресивне розширення та дорогі запозичення, зіткнеться з процедурами банкрутства, якщо процес реструктуризації не буде успішним до наступного липня.

Дві третини співробітників компанії знаходяться в Хорватії, решта - у сусідній Боснії, Сербії та Словенії.

Криза спалахнула в січні, коли Agrokor відмовився від кредитної угоди з міжнародними кредиторами, що викликало сповільнення прибутків від облігацій.

Компанія заборгувала, зокрема, двом російським банкам Сбербанку та ВТБ, яким вона винна 1,1 млрд. євро та 300 млн. євро відповідно.

 

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07 11 2017 17:22
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