У Лондоні судитимуть найвпливовішого хорватського бізнесмена та його синів
66-річний Тодоріч очолював один із найбільших хорватських концернів Agrokor, який займається продуктами харчування та рітейлом.
Минулого місяця хорватська влада видала європейський ордер на арешт Тодоріча. Пізніше у вівторок він має з’явитися у суді Лондона, де йому оберуть запобіжний захід. Про це повідомляє AFP.
Тодоріча та ще 14 осіб, включаючи двох його синів та інших колишніх топ-менеджерів компанії, підозрюють у зловживаннях, підробці офіційних документів та відсутності належного ведення справ.
Уряд Хорватії в квітні призначив кризового менеджера, який очолить процес реструктуризації в компанії, чиї борги оцінюються як мінімум у 5,4 мільярда євро.
Agrokor майже так само важливий для економіки Хорватії як і туризм, доходи концерну складають 15 відсотків валового внутрішнього продукту.
Маючи близько 60 тисяч робочих місць, Agrokor є найбільшим роботодавцем на Балканах, крім того, до роботи з концерном залучена велика мережа постачальників, а це ще десятки тисяч робочих місць.
Тодоріч, відомий у Хорватії як "The Boss", в особистому блозі неодноразово звинувачував уряд у зловживанні владою та незаконному захопленні його компанії.
Він стверджував, що є жертвою "політичних переслідувань", і місцеві ЗМІ припускають, що з цих причин він буде боротися проти екстрадиції.
Тодоріч розпочав свою діяльність із квіткового бізнесу в 1970-х і заснував Agrokor незадовго до розпаду комуністичної Югославії в 1990-х роках.
Він став одним із найбагатших і найвпливовіших людей на Балканах, але критики звинувачують його у зловживанні своєю монопольною позицією.
Agrokor, який значно збільшив свій борг через агресивне розширення та дорогі запозичення, зіткнеться з процедурами банкрутства, якщо процес реструктуризації не буде успішним до наступного липня.
Дві третини співробітників компанії знаходяться в Хорватії, решта - у сусідній Боснії, Сербії та Словенії.
Криза спалахнула в січні, коли Agrokor відмовився від кредитної угоди з міжнародними кредиторами, що викликало сповільнення прибутків від облігацій.
Компанія заборгувала, зокрема, двом російським банкам Сбербанку та ВТБ, яким вона винна 1,1 млрд. євро та 300 млн. євро відповідно.
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