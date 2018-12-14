CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лондоні перед музеєм Тейт Модерн встановили 24 глиби льоду, що тануть.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні встановили 24 глиби льоду, що тануть
Таким чином у Британії хочуть привернути увагу до проблем глобального потепління
Фото: CNN
Лід – інсталяція скандинавського художника Олафура Еліассона, інформує CNN. Глиби вагою від 1,5 до 5 тонн привезли з фіорду в Гренландії.
У музеї сподіваються, що таким чином зможуть наочно показати реальні зміни клімату для пересічних людей.
Фото: соцмережі
Фото: соцмережі
"Хоча ми всі бачили фотографії льодовиків, які тануть, ми рідко маємо фізичний досвід таких умов", − пояснюють представники музею.
Також, аерокосмічне агентство NASA опублікувало карту танення льодовиків Антарктиди. На цій карті видно, що навіть ті льодовики, які вважалися стабільними, поступово починають танути.
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14 12 2018 10:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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