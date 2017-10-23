У Лондоні ввели додатковий збір для старих машин, які забруднюють повітря

Період, у який штрафуватимуть автомобілі, - це з 07:00 до 18:00, з понеділка по п'ятницю

Водії старих машини, які забруднюють повітря, платитимуть майже вдвічі більше, аби їздити в центрі Лондона.

Додатково штрафуватимуть на 10 фунтів у день автомобілі, які їздять на бензині або дизелі і мають реєстрацію до 2006 року. Таке рішення ухвалив мер Лондона Садік Хан, інформує ВВС.

Це означає, що власники старих машин загалом платитимуть 21,50 фунтів стерлінгів. Раніше міська влада вже ввела єдиний для всіх збір за в'їзд до центру міста.

Передусім це стосується транспорту, який не відповідає європейським нормам викидів. Період, у який штрафуватимуть автомобілі, - це з 07:00 до 18:00, з понеділка по п'ятницю. Противники нововведення кажуть, що схема "буде непропорційно штрафувати бідних водіїв Лондона".

За допомогою нових правил пан Хан планує покращити якість повітря у столиці. З 2020 року мер Лондона планує створити в місті "зону максимально низького забруднення".

"Я не буду мером, який ігнорує це, і я налаштований ухвалити ефективні заходи для зменшення шкоди", - сказав він.

Нагадаємо, що Шотландія планує відмовитися від нових бензинових і дизельних автомобілів до 2032 року, на вісім років раніше, ніж пропонує Лондон.