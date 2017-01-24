У Лондоні вибухнув житловий будинок: є жертви
За інформацією пожежників, з палаючої будівлі евакуйовані 25 осіб, інформує ВВС.
У свою чергу лондонська служба швидкої допомоги повідомила про надання допомоги чотирьом особам, які були доставлені до лікарні. Ще одна жінка з дитиною змогла врятуватися з пастки на другому поверсі будівлі, завдяки пожежній драбині.
За словами місцевого чиновника, вибух стався в квартирі на першому поверсі. Також повідомляється, що за підозрою в причетності до вибуху були затримані двоє чоловіків.
Фото: GRANT @ SNOWANDBEACH/TWITTER
Проти затриманих осіб, яким теж потрібне стаціонарне лікування, наразі проводиться провадження за підозрою в підпалі. Поліція перекрила рух в районі інциденту.
Нагадаємо, що Ірані в результаті пожежі в торговому центрі, будівля якого обвалилася, загинуло щонайменше тридцять людей, близько сорока отримали поранення.
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