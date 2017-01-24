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У Лондоні вибухнув житловий будинок: є жертви

За підозрою в причетності до вибуху затримані двоє чоловіків
У східному Лондоні ввечері 23 січня в одному з житлових будинків стався вибух, що призвів до пожежі і часткового руйнування будівлі.
У Лондоні вибухнув житловий будинок: є жертви Фото: AJAXJONES

За інформацією пожежників, з палаючої будівлі евакуйовані 25 осіб, інформує ВВС.

У свою чергу лондонська служба швидкої допомоги повідомила про надання допомоги чотирьом особам, які були доставлені до лікарні. Ще одна жінка з дитиною змогла врятуватися з пастки на другому поверсі будівлі, завдяки пожежній драбині.

За словами місцевого чиновника, вибух стався в квартирі на першому поверсі. Також повідомляється, що за підозрою в причетності до вибуху були затримані двоє чоловіків.


Фото: GRANT @ SNOWANDBEACH/TWITTER

Проти затриманих осіб, яким теж потрібне стаціонарне лікування, наразі проводиться провадження за підозрою в підпалі. Поліція перекрила рух в районі інциденту.

Нагадаємо, що Ірані в результаті пожежі в торговому центрі, будівля якого обвалилася, загинуло щонайменше тридцять людей, близько сорока отримали поранення.

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24 01 2017 08:39
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