У Лондоні заарештовано колишнього голову "Укрспецекспорту" Бондарчука, - ОНОВЛЕНО

Колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука заарештовано в Лондоні.

"У результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт ще одного "героя" України - екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука. Остаточну крапку в справі видачі Сергія Бондарчука вже найближчим часом повинен поставити Королівський суд. Дату судового засідання повинні визначити вже 24 березня", - повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Оновлення. Бондарчук у своєму Facebook написав, що Луценко "міцно поснідав і пообідав", і опублікував свою фотографію з сьогоднішньої газетою.



Фото: facebook.com/Bondarchuk.Sergiy

Заступник Луценка Євген Єнін у відповідь на це натякнув в коментарях, що Бондарчук перебуває під заставою і йому заборонено залишати Лондон.

Це ж заявила і прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Бондарчук затриманий 15 березня, а випущений під заставу, що передбачено британськими законами. Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не залишаючи межі Лондона. Саме на цю дату - 24.03.2017 - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань ", - написала вона у Facebook.