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У Лондоні заарештовано колишнього голову "Укрспецекспорту" Бондарчука, - ОНОВЛЕНО

Рішення щодо екстрадиції прийме Королівський суд
Колишнього голову державного оборонного підприємства "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука заарештовано в Лондоні.
У Лондоні заарештовано колишнього голову "Укрспецекспорту" Бондарчука, - ОНОВЛЕНО Сергій Бондарчук. Фото: razom.org.ua

"У результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт ще одного "героя" України - екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука. Остаточну крапку в справі видачі Сергія Бондарчука вже найближчим часом повинен поставити Королівський суд. Дату судового засідання повинні визначити вже 24 березня", - повідомив  у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Оновлення. Бондарчук у своєму Facebook написав, що Луценко "міцно поснідав і пообідав", і опублікував свою фотографію з сьогоднішньої газетою.


Фото: facebook.com/Bondarchuk.Sergiy

Заступник Луценка Євген Єнін у відповідь на це натякнув в коментарях, що Бондарчук перебуває під заставою і йому заборонено залишати Лондон.

Це ж заявила і прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Бондарчук затриманий 15 березня, а випущений під заставу, що передбачено британськими законами. Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не залишаючи межі Лондона. Саме на цю дату - 24.03.2017 - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань ", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, з 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту та експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".

Також з 2010 до 2013 - року він був членом керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна". 9 лютого 2013 року політична Рада партії "Наша Україна" звільнила Сергія Бондарчука від виконання обов'язків голови політради та скасувала рішення Київської міськорганізації про виключення з партії її лідера Віктора Ющенка.

В лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук Сергія Бондарчука. Йому інкримінують привласнення й розтрату майна в особливо великих розмірах.

З 15 червня до розшуку екс-голови "Укрспецекспорту" долучився Інтерпол.

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17 03 2017 16:33
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