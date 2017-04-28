У Лондоні заарештували чотирьох підозрюваних у підготовці теракту і поранили дівчину

У ході антитерористичного рейду в графстві Кент лондонська поліція заарештувала чотирьох осіб, яких співробітники правоохоронних органів підозрюють у підготовці теракту

Про це повідомляється на сайті органів правопорядку Лондона.

Як уточнили поліцейські, операція із затримання передбачуваних бойовиків відбулася ввечері 27 квітня. В її ході працівники правопорядку поранили 20-річну дівчину, яку у поліції також підозрювали в терористичній діяльності. Зараз вона, за даними поліції, перебуває в лікарні під охороною. Її стан оцінюється як "серйозний, але стабільний", відзначили в прес-службі відомства.

Під вартою ж в результаті антитерористичного рейду виявилися 20-річний і 16-річний чоловіки, а також 16-річна і 43-річна жінки. Інших подробиць і деталей події представники поліції не уточнили.

У поліції також зазначили, що дані затримання ніяк не пов'язані з арештом на лондонській вулиці Уайтхолл 20-річного хлопця, який підозрювався у спробі вчинити теракт.

Нагадаємо, 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мосту, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка. За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.

У свою чергу поліція затримала сімох осіб під час рейдів у Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.

Зазначимо, що поліція встановила особу терориста, який скоїв напад на перехожих та поліцейських у центрі Лондона 22 березня.

Також терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні.