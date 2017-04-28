У Лондоні заарештували чотирьох підозрюваних у підготовці теракту і поранили дівчину
Про це повідомляється на сайті органів правопорядку Лондона.
Як уточнили поліцейські, операція із затримання передбачуваних бойовиків відбулася ввечері 27 квітня. В її ході працівники правопорядку поранили 20-річну дівчину, яку у поліції також підозрювали в терористичній діяльності. Зараз вона, за даними поліції, перебуває в лікарні під охороною. Її стан оцінюється як "серйозний, але стабільний", відзначили в прес-службі відомства.
Під вартою ж в результаті антитерористичного рейду виявилися 20-річний і 16-річний чоловіки, а також 16-річна і 43-річна жінки. Інших подробиць і деталей події представники поліції не уточнили.
У поліції також зазначили, що дані затримання ніяк не пов'язані з арештом на лондонській вулиці Уайтхолл 20-річного хлопця, який підозрювався у спробі вчинити теракт.
Нагадаємо, 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мосту, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.
За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.
У свою чергу поліція затримала сімох осіб під час рейдів у Лондоні, Бірмінгемі та інших місцях, пов'язаних з терактом у Лондоні. У той же час поліція відмовилася обговорювати питання проведених рейдів.
Зазначимо, що поліція встановила особу терориста, який скоїв напад на перехожих та поліцейських у центрі Лондона 22 березня.
Також терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні.
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