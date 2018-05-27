У Лондоні запровадили систему безконтактної оплати праці вуличних музикантів
Про це повідомляє BBC.
Лондон, як стверджують автори нововведення, став першим у світі містом, який запровадив систему безконтактних платежів для вуличних музикантів.
Програму запустили в партнерстві зі шведською компанією iZettle, яку у травні купив американський платіжний гігант PayPal.
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"Тепер більше лондонців зможуть підтримати наших талановитих вуличних артистів", – заявив мер Лондона Садок Хан.
У неділю він оголосив, що після успішного тестування ця система використовуватиметься в усьому місті.
Вуличні музиканти зможуть використовувати компактні пристрої для зчитування, з'єднані з мобільними телефонами. Платіжний термінал дозволяє жертвувати фіксовану суму.
Фото: news.sky.com
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