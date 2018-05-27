У Лондоні запровадили систему безконтактної оплати праці вуличних музикантів Лондон, як стверджують автори нововведення, став першим у світі містом, в якому вуличним музикантам можна платити через термінали

У Лондоні фінансово підтримати працю вуличних артистів тепер можна через безконтактні системи оплати.

Фото: news.sky.com

Про це повідомляє BBC. Лондон, як стверджують автори нововведення, став першим у світі містом, який запровадив систему безконтактних платежів для вуличних музикантів. Програму запустили в партнерстві зі шведською компанією iZettle, яку у травні купив американський платіжний гігант PayPal. Читайте також: Яку музику слухають в Україні на YouTube, – ІНФОГРАФІКА "Тепер більше лондонців зможуть підтримати наших талановитих вуличних артистів", – заявив мер Лондона Садок Хан. У неділю він оголосив, що після успішного тестування ця система використовуватиметься в усьому місті. Вуличні музиканти зможуть використовувати компактні пристрої для зчитування, з'єднані з мобільними телефонами. Платіжний термінал дозволяє жертвувати фіксовану суму.

Фото: news.sky.com

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