Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Лондоні запровадили систему безконтактної оплати праці вуличних музикантів

Лондон, як стверджують автори нововведення, став першим у світі містом, в якому вуличним музикантам можна платити через термінали
У Лондоні фінансово підтримати працю вуличних артистів тепер можна через безконтактні системи оплати.
У Лондоні запровадили систему безконтактної оплати праці вуличних музикантів Фото: news.sky.com

Про це повідомляє BBC.

Лондон, як стверджують автори нововведення, став першим у світі містом, який запровадив систему безконтактних платежів для вуличних музикантів.

Програму запустили в партнерстві зі шведською компанією iZettle, яку у травні купив американський платіжний гігант PayPal.

Читайте також:

"Тепер більше лондонців зможуть підтримати наших талановитих вуличних артистів", – заявив мер Лондона Садок Хан.

У неділю він оголосив, що після успішного тестування ця система використовуватиметься в усьому місті.

Вуличні музиканти зможуть використовувати компактні пристрої для зчитування, з'єднані з мобільними телефонами. Платіжний термінал дозволяє жертвувати фіксовану суму.


Фото: news.sky.com

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2018 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.