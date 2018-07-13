У Лондоні запустили дирижабль Trump baby до приїзду президента США
Протестувальники пройшлися до парламенту і запустили над парламентом дирижабль у вигляді велетенського малюка з головою Дональда Трампа та зі смартфоном у руці.
Фото: AFP
Trump baby прив'язали до землі біля парламенту, він може підійматися на висоту до 30 метрів, повідомляє Daily Mail.
Відзначимо, що мер Лондона Садік Хан дозволив запуск повітряної кулі, пояснивши це тим, що він не є цензором.
За словами власників кулі, вони намагалися висміяти запальний характер голови Білого дому та його захоплення соцмережами.
Куля літатиме у парку протягом вихідних під час перебування Трампа в Лондоні, а потім буде слідувати за трампом у місця його подальших візитів: Trump baby перевезуть в Шотландію і розмістять біля гольф-клубу Turnberry.
Сам президент помітив кулю і заявив, що раніше любив Лондон, а зараз почувається тут небажаним.
"Раніше я любив Лондон як місто. Я не був там давно. Але, коли вони змушують вас почуватися небажаними, чому б я там залишався? Я вважаю, якщо вони запускають дирижабль, щоб змусити мене почуватися небажаним, немає причини для мене повертатися у Лондон", - заявив Трамп.
Відзначимо, що напередодні ввечері Дональд Трамп і перша леді США Меланія прибули з офіційним візитом до Великої Британі. Після зустрічі з Терезою Мей та королевою Великої Британії Єлизаветою II, президент США і перша леді вирушать до Шотландії, де, як очікується, вони відвідають гольф-клуб і готель Trump Turnberry та гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.
Нагадаємо, Трамп припустив, що м'який Brexit, запропонований прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, "ймовірно, вб'є" шанси на торговельну угоду із Сполученими Штатами.
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