CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 13 квітня, британська поліція затримала підозрюваного в плануванні терористичних актів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лондоні затримали підозрюваного в підготовці терактів
В рамках цього розслідування на півночі Лондона затримали 24-річну жінку
Фото: з вільних джерел
Як повідомили в поліції, 27-річний чоловік був затриманий на сході Лондона за підозрою в підготовці або підбурюванні до здійснення терактів.
Крім того, в рамках цього розслідування на півночі Лондона затримали 24-річну жінку. Її підозрюють у приховуванні інформації про теракти.
Нагадаємо, що 19 грудня британська поліція затримала чотирьох чоловіків на півночі Англії за підозрою в плануванні терористичних актів.
Нагадаємо, напередодні в Берліні затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня.
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13 04 2018 22:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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