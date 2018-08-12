У Лондоні жінки влаштували акцію проти бренду Victoria's Secret
Жінки влаштували демонстрацію у центрі Лондона, біля магазину бренду Victoria's Secret. Вони тримали у руках плакати і вигукували гасла, повідомляє "Громадське".
Згодом учасниці акції увійшли у магазин Victoria's Secret і, знімаючи на відео свій протест, вигукували гасло "Мода підвела нас".
Жінки різного відтінку шкіри і різної статури протестували у спідній білизні. Одна з протестувальниць вийшла на акцію після колостомії — операції на кишечнику.
Приводом для протесту стало щорічне шоу модного бренду жіночої білизни Victoria's Secret, яке відбулося ввечері 2 грудня в Нью-Йорку. У шоу взяли участь зірки світового модельного бізнесу. Водночас директор з маркетингу Victoria's Secret Ед Разек не обрав для шоу жодну з «плюс-сайз» моделей чи транс-моделей, через що користувачі соцмереж розкритикували його.
Нагадаємо, що у жовтні 2017 року стало відомо, що італійський будинок моди Gucci відмовляється від використання натурального хутра у своїх колекціях, починаючи з весни-літа 2018 року. Окрім іншого, Gucci планувала вступ до Всесвітнього альянсу проти використання хутра, де перебуває низка міжнародних організацій, які виступають за захист прав тварин.
Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.
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