У Лондоні жінки влаштували акцію проти бренду Victoria's Secret

Група жінок 6 грудня у Лондоні влаштували акцію із закликом до модних брендів збільшити різноманітність в індустрії моди.

Жінки влаштували демонстрацію у центрі Лондона, біля магазину бренду Victoria's Secret. Вони тримали у руках плакати і вигукували гасла, повідомляє "Громадське".

Згодом учасниці акції увійшли у магазин Victoria's Secret і, знімаючи на відео свій протест, вигукували гасло "Мода підвела нас".

Жінки різного відтінку шкіри і різної статури протестували у спідній білизні. Одна з протестувальниць вийшла на акцію після колостомії — операції на кишечнику.

Приводом для протесту стало щорічне шоу модного бренду жіночої білизни Victoria's Secret, яке відбулося ввечері 2 грудня в Нью-Йорку. У шоу взяли участь зірки світового модельного бізнесу. Водночас директор з маркетингу Victoria's Secret Ед Разек не обрав для шоу жодну з «плюс-сайз» моделей чи транс-моделей, через що користувачі соцмереж розкритикували його.

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