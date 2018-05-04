У лондонському районі за вечір сталося два вбивства

У середу ввечері в лондонському районі Гекні на вулиці був убитий 20-річний хлопець. На цьому ж місці за чотири години до цього вбили 50-річного чоловіка.

"50-річний чоловік помер на Верхньому Клептон-роуд імовірно після бійки з іншим чоловіком, який втік з місця події", - повідомляє BBC.

Через чотири години на цьому ж місці до поліцейських з ножовим пораненням звернувся за допомогою 20-річний хлопець. Офіцери надали йому першу медичну допомогу, але його все одно не вдалося врятувати і він помер через півгодини на місці події.

Мер Гекні Twitter повідомив, що обидві смерті сталися в результаті насильства і висловив співчуття близьким загиблих.

Нагадаємо, що в американському штаті Міссісіпі 13-річну дівчинку застрелив її 9-річний брат.