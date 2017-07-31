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У Лос-Анджелесі фургон врізався у натовп, є постраждалі, - ВІДЕО

За даними поліції, вісім людей доставлені в лікарню, один з них в критичному стані, троє у важкому
У Лос-Анджелесі (США) щонайменше дев'ять людей постраждали після того, як автомобіль врізався в натовп людей.
У Лос-Анджелесі фургон врізався у натовп, є постраждалі, - ВІДЕО Фото: Associated Press

Про це повідомило управління пожежної охорони міста, передає Fox News.

Інцидент стався в неділю в передмісті Мід-Уїлшир. Автомобіль врізався в натовп з дев'яти осіб. Тільки одному з них вдалося уникнути серйозних травм.

За даними поліції, вісім людей доставлені в лікарню, один з них в критичному стані, троє у важкому.

Представник поліції Лос-Анджелеса Росаріо Еррера повідомив, що водій автомобіля залишився на місці після ДТП і доставлений в лікарню для обстеження на предмет можливого сп'яніння. Сам інцидент є нещасним випадком.

Нагадаємо, раніше у центрі Гельсінкі чоловік скоїв наїзд на натовп людей, загинула людина.

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31 07 2017 06:33
ТЕГИ: США, ДТП
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