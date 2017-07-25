CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо національного Дня текіли в Лос-Анджелесі встановили три питних фонтанчика із текілою замість води.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою
До напою допускали тільки тих, хто досяг 21 року
Фото: FoodandHealth.ru
Фонтанчики з'явилися у Західному Голлівуді. Вони почали роботу близько полудня і закрилися ввечері. У черзі доводилося чекати в середньому від 10-15 хвилин до години на піку популярності. Про це повідомляє Hollywood reporter.
"That's tequila!" #h2cuervo pic.twitter.com/eV0APsC3Tt— Sam Reed (@HereReedThis) 24 липня 2017 р.
Зазначається, що до безкоштовної текіли допускали тільки тих, хто досяг 21 року.
Нагадаємо, у травні в американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.
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25 07 2017 19:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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