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У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою

До напою допускали тільки тих, хто досяг 21 року
До національного Дня текіли в Лос-Анджелесі встановили три питних фонтанчика із текілою замість води.
У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою Фото: FoodandHealth.ru

Фонтанчики з'явилися у Західному Голлівуді. Вони почали роботу близько полудня і закрилися ввечері. У черзі доводилося чекати в середньому від 10-15 хвилин до години на піку популярності. Про це повідомляє Hollywood reporter. 

 

 

 

Зазначається, що до безкоштовної текіли допускали тільки тих, хто досяг 21 року.

Нагадаємо, у травні в американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.

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25 07 2017 19:50
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