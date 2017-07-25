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У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою, - ВІДЕО

До напою допускали тільки тих, хто досяг 21 року
До національного Дня текіли в Лос-Анджелесі встановили три питних фонтанчика із текілою замість води.
У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою, - ВІДЕО Фото: Courtesy of Jose Cuervo

Фонтанчики з'явилися у Західному Голлівуді. Вони почали роботу близько полудня і закрилися ввечері.

У черзі доводилося чекати в середньому від 10-15 хвилин до години на піку популярності, повідомляє Hollywood reporter.  

До безкоштовної текіли допускали тільки тих, хто досяг 21 року.

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25 07 2017 19:51
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