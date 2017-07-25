У Лос-Анджелесі встановили фонтанчики з безкоштовною текілою, - ВІДЕО До напою допускали тільки тих, хто досяг 21 року

До національного Дня текіли в Лос-Анджелесі встановили три питних фонтанчика із текілою замість води.

Фото: Courtesy of Jose Cuervo

Фонтанчики з'явилися у Західному Голлівуді. Вони почали роботу близько полудня і закрилися ввечері. У черзі доводилося чекати в середньому від 10-15 хвилин до години на піку популярності, повідомляє Hollywood reporter. До безкоштовної текіли допускали тільки тих, хто досяг 21 року. Читайте також: 9 найкращих барів світу: Лондон, Париж, Стамбул, Гонконг та інші міста, в яких варто випити

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