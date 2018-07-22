У Лос-Анджелесі затримали чоловіка, який три години утримував заручників у супермаркеті
За дві години до нападу, озброєний чоловік вистрілив у свою бабусю та також поранив іншу жінку. Поліція переслідувала його на авто - нападник вів перестрілку з правоохоронцями, повідомляє The Washington Post, інформує "Громадське".
Після того чоловік забіг у супермаркет та взяв покупців у заручники. Присутні там люди лягали на підлогу та барикадувалися за стелажами, оскільки поліція прострелила скляні двері магазину. На місце прибули рятувальники, додаткові сили поліції та 18 карет швидкої допомоги, оскільки медики були готові до великої кількості жертв.
За три години 28-річний чоловік погодився здатися поліції. Він вийшов з супермаркету в оточенні чотирьох заручників. Його затримали. За інформацією поліції, у нього була поранена рука.
З яких мотивів він скоїв цей напад поліція поки не повідомляла.
Нагадаємо, 12 червня, близько 16:00 за місцевим часом у приміщенні рекламного агентства Mixicom невідомий чоловік захопив заручників. Він заявляв, що має зброю та вибухівку, і вимагав зв'язати його із посольством Ірану.
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