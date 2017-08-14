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У Луганській області судитимуть одну з організаторів референдуму "ЛНР"

Жінці загрожує тюремне ув'язнення терміном від п'яти до десяти років
У Луганській області судитимуть місцеву мешканку за звинуваченням у причетності до організації незаконного референдуму на підтримку "ЛНР" у Новоайдарському районі.
У Луганській області судитимуть одну з організаторів референдуму "ЛНР" Фото: depo.ua

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Встановлено, що навесні 2014 року громадянка України спільно з іншими особами забезпечила проведення так званого "референдуму" на підтримку терористичної організації "ЛНР" на одній із дільниць у смт Новоайдар.

"Зазначена особа займалася матеріальним забезпеченням так званого "референдуму", зокрема, питаннями видачі "бюлетенів для голосування", складанням списків виборців та іншими організаційними питаннями проведення незаконного псевдозаходу", - йдеться в повідомленні.

Жінка підозрюється в посяганні на територіальну цілісність України. Їй загрожує тюремне ув'язнення терміном від п'яти до десяти років.

Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні скеровано до суду.

Нагадаємо, що слідчими Управління СБУ в Житомирській області заочно оголошено про підозру на участь у терористичній організації і діяльності незаконних бандформувань (НЗФ) колишньому мешканцю регіону - члену так званого "міністерства державної безпеки" ("МГБ" терористичної організації ДНР.

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14 08 2017 22:46
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