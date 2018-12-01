У Луганській області викрали 50 метрів залізниці

Співробітники спецпідрозділу Фантом у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району зупинили демонтаж залізничних колій.

Про це повідомляє управління ДФС у Луганській області.

Відзначається, що "на гарячому" було затримано шістьох осіб, які за допомогою газових різаків проводили різання залізничного полотна.

"Надалі демонтовані шляхи фрагментами довжиною від двох до чотирьох метрів завантажували в автомобіль КрАЗ для подальшого транспортування і здачі їх у пункти прийому металобрухту. На момент затримання порушників ними були вирізані і завантажені у транспортний засіб майже 50 метрів шляху", - йдеться в повідомленні.

На місце події викликано наряд поліції. Правоохоронцям передали правопорушників, їх вантажівку й обладнання.

Порушено кримінальну справу за статтею про крадіжку (ч. 2 ст. 185 КК України). Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, що невідомий у ніч на понеділок, 8 січня, напав у Дніпрі на водія таксі, поранивши його кілька разів ножем, в результаті чого 46-річного таксиста госпіталізували в реанімацію.