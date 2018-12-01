У Луганській області викрали 50 метрів залізниці
Про це повідомляє управління ДФС у Луганській області.
Відзначається, що "на гарячому" було затримано шістьох осіб, які за допомогою газових різаків проводили різання залізничного полотна.
"Надалі демонтовані шляхи фрагментами довжиною від двох до чотирьох метрів завантажували в автомобіль КрАЗ для подальшого транспортування і здачі їх у пункти прийому металобрухту. На момент затримання порушників ними були вирізані і завантажені у транспортний засіб майже 50 метрів шляху", - йдеться в повідомленні.
На місце події викликано наряд поліції. Правоохоронцям передали правопорушників, їх вантажівку й обладнання.
Порушено кримінальну справу за статтею про крадіжку (ч. 2 ст. 185 КК України). Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що невідомий у ніч на понеділок, 8 січня, напав у Дніпрі на водія таксі, поранивши його кілька разів ножем, в результаті чого 46-річного таксиста госпіталізували в реанімацію.
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