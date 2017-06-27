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У Луганській області ЗСУ взяли в полон контрактника з Росії

Повідомляється, що він пішов служити на окупованих територіях України за контрактом, підписаним в березні 2017 року
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва, призваного в Алтайському краї і того, хто служив після цього за контрактом.
У Луганській області ЗСУ взяли в полон контрактника з Росії

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на дані джерел в Міноборони України та 93-ї окремої механізованої бригади.

Повідомляється, що розвідник Віктор Агєєв 1995 року народження потрапив до полону 24 червня в районі села Жолобок Слов'яносербського району Луганської області в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади і так званої "розвідгрупи 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу" самопроголошеної "ЛНР".

Видання наводить слова командира 93-їй бригади Владислава Клаптика про те, що в ході зіткнення українські військовослужбовці вбили командира "диверсійно-розвідувальної групи "ЛНР". Крім того, ВСУ взяли в полон чотирьох бойовиків, у тому числі "22-річного громадянина Російської Федерації, жителя Алтайського краю". Зазначають, що це був Віктор Агєєв, а також додають - фото паспорта та військового квитка затриманого опублікувала у себе в Facebook журналістка телеканалу ICTV Юлія Кирієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

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27 06 2017 23:54
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