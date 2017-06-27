У Луганській області ЗСУ взяли в полон контрактника з Росії
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на дані джерел в Міноборони України та 93-ї окремої механізованої бригади.
Повідомляється, що розвідник Віктор Агєєв 1995 року народження потрапив до полону 24 червня в районі села Жолобок Слов'яносербського району Луганської області в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади і так званої "розвідгрупи 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу" самопроголошеної "ЛНР".
Видання наводить слова командира 93-їй бригади Владислава Клаптика про те, що в ході зіткнення українські військовослужбовці вбили командира "диверсійно-розвідувальної групи "ЛНР". Крім того, ВСУ взяли в полон чотирьох бойовиків, у тому числі "22-річного громадянина Російської Федерації, жителя Алтайського краю". Зазначають, що це був Віктор Агєєв, а також додають - фото паспорта та військового квитка затриманого опублікувала у себе в Facebook журналістка телеканалу ICTV Юлія Кирієнко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
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