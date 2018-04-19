У Луганській області зупинене водопостачання
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Зазначається, що водопостачання було припинене через прорив.
"Водопостачання населенню Луганської області Петровським водоводом, яке було припинене з 17.04 через прорив, не відновлене. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на непідконтрольній території. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що борг за постачання води в окремі райони Донецької області становить 2,8 млрд грн, незважаючи на дію значно нижчого тарифу.
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