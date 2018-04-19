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У Луганській області зупинене водопостачання

Водопостачання було припинене через прорив
На непідконтрольній Україні території Луганської області 17 квітня було припинене водопостачання. Станом на четвер, 19 квітня, його не вдалося відновити.
У Луганській області зупинене водопостачання Фото: hromadske.ua

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що водопостачання було припинене через прорив.

"Водопостачання населенню Луганської області Петровським водоводом, яке було припинене з 17.04 через прорив, не відновлене. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на непідконтрольній території. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що борг за постачання води в окремі райони Донецької області становить 2,8 млрд грн, незважаючи на дію значно нижчого тарифу.

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19 04 2018 22:02
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