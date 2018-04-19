У Луганській області зупинене водопостачання

Водопостачання було припинене через прорив

На непідконтрольній Україні території Луганської області 17 квітня було припинене водопостачання. Станом на четвер, 19 квітня, його не вдалося відновити.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що водопостачання було припинене через прорив.

"Водопостачання населенню Луганської області Петровським водоводом, яке було припинене з 17.04 через прорив, не відновлене. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на непідконтрольній території. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що борг за постачання води в окремі райони Донецької області становить 2,8 млрд грн, незважаючи на дію значно нижчого тарифу.