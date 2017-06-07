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У Луганську дитина отримала поранення неподалік полігону бойовиків, - ОБСЄ

Хлопчик підняв невідомий предмет з землі, який вибухнув
В окупованому Луганську 11-річний хлопчик недалеко від полігону бойовиків так званої терористичної організації "ЛНР" отримав поранення.
У Луганську дитина отримала поранення неподалік полігону бойовиків, - ОБСЄ Фото: picturedesk.com

Співробітники ОБСЄ відвідали дитячу лікарню в Луганську, де розмовляли з матір'ю дитини, повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-службу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Вона розповіла спостерігачам, що 3 липня її син грав недалеко від полігону, розташованого поблизу їхнього будинку в південно-східній частині Луганська, і підняв невідомий предмет з землі", - сказали в прес-службі.

За її словами, цей предмет вибухнув у нього в руках. 3 липня хлопчикові зробили операцію. Медпрацівники лікарні повідомили спостерігачам, що хлопчикові зробили операцію на черевній порожнині і зараз його стан стабільний.

Нагадаємо, що в понеділок, 29 травня, в Луганській області троє жителів села Кряківка Новоайдарського району отримали поранення в результаті підриву на розтяжці, встановленої бойовиками.

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06 07 2017 09:58
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