У Луганську невідомі підірвали пам'ятник бойовикам-десантникам

Неподалік від обласного драмтеатру в центрі окупованого Луганська пролунав вибух.

Інцидент стався увечері в понеділок, 18 вересня.

Про це повідомляє Espreso.TV, посилаючись на інформаційні ресурси бойовиків.

Повідомляється, що вибух стався недалеко від Українського драматичного театру, де терористами був встановлений пам'ятник десантної бойовій машині "ЛНР".

Як стверджують у терористичній організації "ЛНР", обставини інциденту з'ясовуються. Інформація про можливих постраждалих наразі не надходила.

Так пам'ятник виглядав "до"

А так - "після"

Фото: Четвертая власть

Нагадаємо, 1 серпня у центрі Луганська, в результаті підриву, невідомими було пошкоджено пам'ятник "захисникам республіки" "Вони відстояли Батьківщину".