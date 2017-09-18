CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНеподалік від обласного драмтеатру в центрі окупованого Луганська пролунав вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Луганську невідомі підірвали пам'ятник бойовикам-десантникам
В центрі міста стався потужний вибух
Фото: Reuters
Інцидент стався увечері в понеділок, 18 вересня.
Про це повідомляє Espreso.TV, посилаючись на інформаційні ресурси бойовиків.
Повідомляється, що вибух стався недалеко від Українського драматичного театру, де терористами був встановлений пам'ятник десантної бойовій машині "ЛНР".
Як стверджують у терористичній організації "ЛНР", обставини інциденту з'ясовуються. Інформація про можливих постраждалих наразі не надходила.
Так пам'ятник виглядав "до"
А так - "після"
Фото: Четвертая власть
Нагадаємо, 1 серпня у центрі Луганська, в результаті підриву, невідомими було пошкоджено пам'ятник "захисникам республіки" "Вони відстояли Батьківщину".
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18 09 2017 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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