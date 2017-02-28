У Луганську організували мітинг проти блокади, зігнавши на нього студентів, - ФОТО
Декілька груп студентів спеціально відпустили із занять в одному з вузів, а деякі прийшли підтримати за власним бажанням, повідомляє LIGA.net.
"Так, сказали, що пропуски ставити не будуть, але потрібно прийти тому, що за списком перевірять", - сказав для LIGA.net студент Михайло, ім'я якого змінено з метою безпеки.
За його словами, "ідейним" студентам спеціально роздали заздалегідь підготовлені плакати.
Фото: сайти бойовиків
"Знімали все це російські канали, але це вже не дивно, їм потрібна ж картинка", - додав він.
Фото: сайти бойовиків
Студентка Тетяна уточнила, що бачила автобуси, які спеціально підвозили пенсіонерів для участі в мітингу.
В окупованому Єнакієве також пройшла аналогічна акція.
За інформацією сайтів бойовиків, в ній нібито взяли участь співробітники Єнакіївського меткомбінату.
Фото: сайти бойовиків
Нагадаємо, що керівники так званих "Донецької та Луганської Народних Республіках" пообіцяли ввести зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати поставляти в Україну вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.
Раніше в Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці. Повідомлялося, що отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту.
У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".
Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.
28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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