У Луганську організували мітинг проти блокади, зігнавши на нього студентів, - ФОТО

В окупованому Луганську сьогодні, 28 лютого, декілька тисяч студентів зігнали в центр міста для забезпечення масовки на мітинг проти блокади Донбасу.

Декілька груп студентів спеціально відпустили із занять в одному з вузів, а деякі прийшли підтримати за власним бажанням, повідомляє LIGA.net.

"Так, сказали, що пропуски ставити не будуть, але потрібно прийти тому, що за списком перевірять", - сказав для LIGA.net студент Михайло, ім'я якого змінено з метою безпеки.

За його словами, "ідейним" студентам спеціально роздали заздалегідь підготовлені плакати.



Фото: сайти бойовиків

"Знімали все це російські канали, але це вже не дивно, їм потрібна ж картинка", - додав він.



Фото: сайти бойовиків

Студентка Тетяна уточнила, що бачила автобуси, які спеціально підвозили пенсіонерів для участі в мітингу.

В окупованому Єнакієве також пройшла аналогічна акція.

За інформацією сайтів бойовиків, в ній нібито взяли участь співробітники Єнакіївського меткомбінату.



Фото: сайти бойовиків

Нагадаємо, що керівники так званих "Донецької та Луганської Народних Республіках" пообіцяли ввести зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати поставляти в Україну вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Раніше в Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці. Повідомлялося, що отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту.

У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.