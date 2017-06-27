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У Луганську в автомобілі підірвали російського майора, – розвідка

Російське окупаційне командування приховує обставини підриву авто
У неділю, 25 червня, в Луганську російська злочинна група підірвала авто з майором збройних сил Росії Куліковим.
У Луганську в автомобілі підірвали російського майора, – розвідка Фото: alittihad.ae

Він був з начальником служби ракетно-артилерійського озброєння штабу другого армійського корпусу (Луганськ), повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Зазначається, що російське окупаційне командування приховує обставини підриву авто.

"Під час допиту важкопораненого офіцера представниками ФСБ РФ встановлено, що до вибуху причетні представники російського злочинного угрупування, які вирішили таким чином помститися Кулікову за ненадання ним вже оплаченої послуги – поставки на територію Ростовської області необлікованих зброї та боєприпасів", – йдеться у повідомленні української розвідки.

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.

Варто відзначити, що вбивство Максима Шаповала розслідуватиме військова прокуратура.

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27 06 2017 13:36
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