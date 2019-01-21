У Лук'янівському СІЗО через спалах кору ввели карантин

У столичному Лук'янівському СІЗО спалах кору, тому введено карантин у спеціальних камерах.

"З 14 січня 2019 року зареєстровано спалах кору серед осіб, узятих під варту та засуджених в СІЗО. Станом на 15 січня захворіли 7 осіб, які розміщуються в будівлі для засуджених. Ураженість - 0, 9% від числа населення, що проживає в даній будівлі. Контактних осіб - 71", - повідомив співрозмовник з київського СІЗО, інформує "Укрінформ".

Він зазначив, що для запобігання розповсюдженню кору було створено комісію з інфекційного контролю. Також було напрацьовано та введено в дію план щодо попередження розповсюдження захворювання серед осіб, узятих під варту, засуджених та працівників СІЗО. Крім того, було створено ізолятор для хворих.

"Виявлених хворих ми негайно ізолювали в камери, які відведені під карантин, встановили посилене медичне спостереження за контактними особами на 21 добу...Також провели активне виявлення хворих на кір під час щоденного обходу камер, амбулаторного прийому", - додав співрозмовник.

За його словами, у СІЗО ввели також режимно-обмежувальні заходи, зокрема максимально обмежили спілкування засуджених з особами, у яких виявлено кір, заборонили переміщення контактних осіб в інші камери.

Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.