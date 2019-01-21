У Лук'янівському СІЗО через спалах кору ввели карантин
"З 14 січня 2019 року зареєстровано спалах кору серед осіб, узятих під варту та засуджених в СІЗО. Станом на 15 січня захворіли 7 осіб, які розміщуються в будівлі для засуджених. Ураженість - 0, 9% від числа населення, що проживає в даній будівлі. Контактних осіб - 71", - повідомив співрозмовник з київського СІЗО, інформує "Укрінформ".
Він зазначив, що для запобігання розповсюдженню кору було створено комісію з інфекційного контролю. Також було напрацьовано та введено в дію план щодо попередження розповсюдження захворювання серед осіб, узятих під варту, засуджених та працівників СІЗО. Крім того, було створено ізолятор для хворих.
"Виявлених хворих ми негайно ізолювали в камери, які відведені під карантин, встановили посилене медичне спостереження за контактними особами на 21 добу...Також провели активне виявлення хворих на кір під час щоденного обходу камер, амбулаторного прийому", - додав співрозмовник.
За його словами, у СІЗО ввели також режимно-обмежувальні заходи, зокрема максимально обмежили спілкування засуджених з особами, у яких виявлено кір, заборонили переміщення контактних осіб в інші камери.
Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"