У Луцьку чоловік викинув собаку з 9-го поверху, - ВІДЕО

Правоохоронці опитали мешканців будинку і встановили, що це був дворовий собака

У Луцьку на вул. Дружби Народів чоловік викинув собаку з вікна 9-го поверху.

Патрульна поліція виявила біля під'їзду № 5 собаку середнього розміру, рудого кольору, інформують "Волинські новини".

Правоохоронці опитали мешканців будинку і встановили, що це був дворовий собака. Одна з опитаних розповіла, що бачила, як собака вилетів через розбите вікно. Там же вона бачила чоловіка невисокого зросту.

Як зазначає видання, у разі, якщо пес був мертвий вже до падіння, чоловікові загрожує штраф. Якщо ж собака помер через те, що його викинули з вікна, чоловікові загрожує тюремне ув'язнення.

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