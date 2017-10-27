У Луцьку чоловік викинув собаку з 9-го поверху, - ВІДЕО
Патрульна поліція виявила біля під'їзду № 5 собаку середнього розміру, рудого кольору, інформують "Волинські новини".
Правоохоронці опитали мешканців будинку і встановили, що це був дворовий собака. Одна з опитаних розповіла, що бачила, як собака вилетів через розбите вікно. Там же вона бачила чоловіка невисокого зросту.
Як зазначає видання, у разі, якщо пес був мертвий вже до падіння, чоловікові загрожує штраф. Якщо ж собака помер через те, що його викинули з вікна, чоловікові загрожує тюремне ув'язнення.
Раніше житель Луцька отримав 5 років в'язниці за знущання над кошенятами. А півроку тому до позбавлення волі за аналогічною статтею засудили 18-річну лучанку.
Нагадаємо, у серпні у Харкові чоловік "замовив" вбивство своєї вівчарки молотком за пляшку горілки.
1 серпня Президент Петро Порошенко підписав закон про посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами з деякими зауваженнями і пропозиціями.
Нещодавно, платформа "Громадський проект" зареєструвала петицію із пропозицією запровадити у школах столиці уроки, на яких вчитимуть гуманного ставлення до тварин.
У Києві та ще 16 містах України в неділю відбувся марш за права тварин. За оцінками організаторів, в столиці України захід зібрав понад тисячу осіб, серед яких були в тому числі міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, співачка Джамала.
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