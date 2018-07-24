У Луцьку чоловіка засудили до шести років за пости у "Вконтакте"

Конкретних прикладів публікацій, за які засудили волинянина, суд не наводить

Олександра Гережуна, 22-річного мешканця Луцька, засудили заочно до 6 років позбавлення волі за "проросійські" пости у соцмережі "Вконтакте".

"У своїх постах обвинувачений публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади насильницьким шляхом та розв’язування воєнного конфлікту", – повідомив Луцький міськрайонний суд Волинської області, не називаючи імені чоловіка, інформує "Українська правда".

Чоловік, як стверджують у суді, переховується з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Сам вирок в реєстрі ще не оприлюднений.

Прес-секретар суду Ольга Пилипюк підтвердила "Українській правді", що йдеться про Олександра Гережуна – чоловіка 1996 року народження, оголошеного в розшук два роки тому, у 2016.

У матеріалах справи за його обвинуваченням йдеться, що Гережун у 2015 році виїхав у Білорусь і досі не повернувся. СБУ вважає, що він може перебувати в Росії або, як каже прес-секретар суду, на окупованій території.

За версією слідства, у 2013 році чоловік перейменував свою сторінку у соцмережі "з міркувань конспірації, з метою ускладнення його ідентифікації правоохоронними органами".

Справу проти Гережуна відкрили у 2015 році, оголосили підозру у 2016. Чоловіку інкримінували дві статті: "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Однак в оприлюднених рішеннях суду відсутні конкретні цитати з його постів.

Наприкінці 2017 року суд надав дозвіл на затримання чоловіка та на заочне розслідування його справи, а на початку 2018 року – дозволив також судити Гережуна заочно, бо той не з’являвся за повістками.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила 34 кримінальних проваджень стосовно користувачів соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники" протягом січня-червня 2017 року.