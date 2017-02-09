У Луцьку люди затримали водія, який збив трьох пішоходів і таранив кіоски на ринку
Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Луцька, на вулиці Львівській водій мікроавтобуса Volkswagen при виїзді з прилеглої території зачепив жінку літнього віку. Потім, на повороті, вдарив ще двох людей. Далі в’їхав у тимчасову споруду "Ремонт взуття" та намагався втекти, здаючи назад.
Однак водій маршрутного таксі заблокував йому дорогу, і кермувальник поїхав вздовж ринку. Там його заблокували і витягнули громадяни.
Усіх трьох потерпілих шпиталізували в лікарню, наразі їхній стан невідомий.
Водій, якому 56 років, мав майже в 15 разів перевищену кількість алкоголю в крові – 2,91 проміле.
Фото: facebook.com/lutskpolice
Нагадаємо, в Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.
На Хмельниччині дві машини зіштовхнулись лоб у лоб, внаслідок чого спалахнула пожежа. Загинули четверо людей.
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