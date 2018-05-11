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У Луцьку на автомийці застрелили людину, двоє поранені

ЗМІ пишуть, що одним із постраждалих у результаті стрілянини став місцевий кримінальний авторитет Аслан
На вулиці Набережній у Луцьку близько 14:30 сталася стрілянина, в результаті якої було вбито одну людину, а ще двоє отримали поранення.
У Луцьку на автомийці застрелили людину, двоє поранені Фото: olynpost.com

Місцеве видання ВолиньPost пише, що інцидент стався на автомийці.

"Отримали повідомлення про постріли, є постраждалі. Патрульні обгородили місце злочину і речові докази. Візуально є кілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. На місці працюють криміналісти. Оголошено план перехоплення, конкретних орієнтувань немає. Тобто з місця злочину втекли", - сказав начальник Управління патрульної поліції Луцька Олександр Вовченко.

За даними видання, одним із постраждалих у результаті стрілянини став місцевий кримінальний авторитет Аслан.

Поліція активувала операцію із затримання озброєних злочинців.

Нагадаємо, що в Дніпрі на вулиці Казакова обстріляли з пневматичної зброї два тролейбуси і маршрутку.

 

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05 11 2018 16:38
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