У Луцьку на автомийці застрелили людину, двоє поранені
Місцеве видання ВолиньPost пише, що інцидент стався на автомийці.
"Отримали повідомлення про постріли, є постраждалі. Патрульні обгородили місце злочину і речові докази. Візуально є кілька гільз і сліди крові. Перехожі не постраждали. На місці працюють криміналісти. Оголошено план перехоплення, конкретних орієнтувань немає. Тобто з місця злочину втекли", - сказав начальник Управління патрульної поліції Луцька Олександр Вовченко.
За даними видання, одним із постраждалих у результаті стрілянини став місцевий кримінальний авторитет Аслан.
Поліція активувала операцію із затримання озброєних злочинців.
Нагадаємо, що в Дніпрі на вулиці Казакова обстріляли з пневматичної зброї два тролейбуси і маршрутку.
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