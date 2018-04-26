Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Луцьку на хабарах затримали трьох посадовців, у тому числі заступника мера

посадовців затримали під час одержання Хабара за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок
Правоохоронці Волинської області затримали трьох посадовців міськради Луцька, у тому числі заступника міського голови, під час отримання хабара.
У Луцьку на хабарах затримали трьох посадовців, у тому числі заступника мера Фото: з вільних джерел

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у facebook.

"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками СБУ, Нацполіії та САП затримано трьох посадовців міськради обласного центру , у тому числі - заступника міського голови  під час одержання ними четвертого траншу неправомірної вигоди в розмірі 17 000 доларів США", - повідомив він.

За даними Луценка, посадовців затримали під час одержання хабара за оформлення права власності на вже збудований житловий будинок.

Крім того правоохоронці затримали на хабарі голову одного з судів області.

"У ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина в сумі 10 000 доларів за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження", – написав Луценко.

Нагадаємо, Військова прокуратура і Національна поліція 6 квітня спіймали на хабарі заступника начальника льотної академії Національного авіаційного університету з наземних служб у Кропивницькому.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2018 06:28
ТЕГИ: Луцьк, хабар
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.