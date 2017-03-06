НОВИНИУ суботу, 3-го червня, у Луцьку на вулиці Набережній біля будинку підприємця прогримів вибух - невідомі кинули у двір вибухівку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Луцьку невідомі кинули вибухівку у двір підприємця
Господарі будинку не постраждали
Фото: Сергій Поха / facebook
Від вибуху дзвеніли шибки, прокинулися сусіди і спрацювала сигналізація в автомобілях. За попередніми висновками, вибухнув саморобний пристрій, повідомляє місцевий сайт "Волинь.Post".
На фото з місця події видно, що пошкоджені дерева перед воротами будинку. Господарі не постраждали.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
Нагадаємо, що в Тячеві Закарпатської області в понеділок, 22 травня, застрелили бізнесмена.
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03 06 2017 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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