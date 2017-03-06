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У Луцьку невідомі кинули вибухівку у двір підприємця

Господарі будинку не постраждали
У суботу, 3-го червня, у Луцьку на вулиці Набережній біля будинку підприємця прогримів вибух - невідомі кинули у двір вибухівку.
У Луцьку невідомі кинули вибухівку у двір підприємця Фото: Сергій Поха / facebook

Від вибуху дзвеніли шибки, прокинулися сусіди і спрацювала сигналізація в автомобілях. За попередніми висновками, вибухнув саморобний пристрій, повідомляє місцевий сайт "Волинь.Post".

На фото з місця події видно, що пошкоджені дерева перед воротами будинку. Господарі не постраждали.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, що в Тячеві Закарпатської області в понеділок, 22 травня, застрелили бізнесмена.

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03 06 2017 14:57
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