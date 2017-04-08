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У Луцьку пасажирський автобус в'їхав у КамАЗ: є постраждалі

За попередньою інформацією, водієві стало погано
У Луцьку пасажирський автобус в'їхав у вантажівку КамАЗ, у результаті аварії постраждали понад 10 осіб.
У Луцьку пасажирський автобус в Фото: Прес-служба поліції Луцька

"За попередньою інформацією, водієві маршрутного таксі "Луцьк-Колки" стало погано, в результаті чого він в'їхав у КамАЗ, який рухався в попутному напрямку", - повідомляє прес-служба патрульної поліції у Facebook.

Місцеве видання volyn24 повідомляє, що в міську лікарню доправили вже 11 постраждалих, але їхнє число може збільшитися.

У багатьох постраждалих, серед яких вагітна жінка, - травми середньої тяжкості: переломи, забої, рвані рани. Всім надають медичну допомогу. За попередніми даними, серйозних травм немає.

Також одну дитину доставлено в реанімацію обласної дитячої лікарні з рваними ранами, струсом і черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, що на трасі Київ-Чоп у Львівській області рейсовий автобус Львів-Радехів потрапив в автокатастрофу - він виїхав на зустрічну смугу і врізався у відбійник, який пробив салон автобуса.

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04 08 2017 15:57
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