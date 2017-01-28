У Луцьку поліція застосувала зброю, щоб затримали озброєних грабіжників
Сигнал "Тривога" з відділення одного з банків на бульварі Дружби Народів у Луцьку надійшов на пульт центру технічної охорони управління поліції охорони у Волинській області о 5 годині ранку.
За декілька хвилин на місце прибув екіпаж групи затримання УПО. Правоохоронці помітили, що в тамбурі банку перебувають двоє чоловіків у масках, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.
При спробі затримання зловмисників ті почали стріляти по поліцейських і погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом - небойову.
Фото: ГУ Нацполіції
Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення ніг і під охороною доставлені до лікарні. Ніхто з правоохоронців не постраждав.
Затриманими виявилися 19-річний та 22-річний жителі Луцького району. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Зловмисники пошкодили банкомат, який знаходиться в тамбурі відділення банку, і намагалися викрасти з нього гроші.
Фото: ГУ Нацполіції
За цим фактом слідчі Луцького відділення поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва озброєний чоловік пограбував поштове відділення, викравши з каси близько 3 тис. гривень і зник.
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