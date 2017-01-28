У Луцьку поліція застосувала зброю, щоб затримали озброєних грабіжників

Двоє злочинців під час затримання дістали поранення ніг

У Луцьку правоохоронці зі стріляниною затримали озброєних зловмисників, що намагалися пограбувати банк.

Сигнал "Тривога" з відділення одного з банків на бульварі Дружби Народів у Луцьку надійшов на пульт центру технічної охорони управління поліції охорони у Волинській області о 5 годині ранку.

За декілька хвилин на місце прибув екіпаж групи затримання УПО. Правоохоронці помітили, що в тамбурі банку перебувають двоє чоловіків у масках, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

При спробі затримання зловмисників ті почали стріляти по поліцейських і погрожували підірвати гранату, як виявилося згодом - небойову.



Фото: ГУ Нацполіції

Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Затримані дістали поранення ніг і під охороною доставлені до лікарні. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Затриманими виявилися 19-річний та 22-річний жителі Луцького району. Один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисники пошкодили банкомат, який знаходиться в тамбурі відділення банку, і намагалися викрасти з нього гроші.



Фото: ГУ Нацполіції

За цим фактом слідчі Луцького відділення поліції почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Дніпровському районі Києва озброєний чоловік пограбував поштове відділення, викравши з каси близько 3 тис. гривень і зник.