У Луцьку понад тисячу дітей відсторонили від занять через відсутність щеплень від кору
"Станом на 21 січня 2019 року 1 098 дітей було відсторонено від навчання через відсутність щеплень від кору. У кожному навчальному закладі рішення про недопущення невакцинованих дітей до навчання приймається за рішенням педагогічної ради", - повідомила заступниця начальника управління освіти Луцької міськради Тетяна Силка.
За словами Силки, до такого заходу вдалися задля збереження колективного імунітету.
За словами головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, з початку 2019 року на кір у Луцьку захворіли 53 дитини.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук зауважив, що зафіксовано випадки захворювання на кір серед педагогів та медичних працівників. Тому вакцинацію можуть розпочати і серед дорослих.
Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.
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