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У Луцьку понад тисячу дітей відсторонили від занять через відсутність щеплень від кору

З початку 2019 року на кір у Луцьку захворіли 53 дитини
У навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.
У Луцьку понад тисячу дітей відсторонили від занять через відсутність щеплень від кору Фото: з вільних джерел

"Станом на 21 січня 2019 року 1 098 дітей було відсторонено від навчання через відсутність щеплень від кору. У кожному навчальному закладі рішення про недопущення невакцинованих дітей до навчання приймається за рішенням педагогічної ради", -  повідомила заступниця начальника управління освіти Луцької міськради Тетяна Силка.

За словами Силки, до такого заходу вдалися задля збереження колективного імунітету.

За словами головної лікарки Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, з початку 2019 року на кір у Луцьку захворіли 53 дитини.

Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук зауважив, що зафіксовано випадки захворювання на кір серед педагогів та медичних працівників. Тому вакцинацію можуть розпочати і серед дорослих.

Нагадаємо, 15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.

 

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22 01 2019 15:47
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