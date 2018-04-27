У Луцьку правоохоронці вилучили 74 кг бурштину

Також виявлено та вилучено дев'ять верстатів для обробки "сонячного каменю"

Правоохоронці під час обшуку вилучили 74 кг бурштину в Луцьку.

"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в області, департаменту захисту економіки Національної поліції та Головного управління Національної поліції в області в рамках розслідування кримінального провадження стосовно придбання, отримання та зберігання майна, отриманого злочинним шляхом, проведено санкціонований судом обшук у складському приміщенні в Луцьку", - йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Волинської області.

Зазначають, що протягом обшуків виявлено та вилучено дев'ять верстатів для обробки бурштину, 74 кг бурштину, з яких 40 кг - оброблений "сонячний камінь".

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Рівному під час обшуку автомобіля "Mercedes Vito", що належить 30-річному жителю обласного центру, правоохоронці виявили та вилучили близько 55 кг бурштину-сирцю.