У Луцьку правоохоронці вилучили 74 кг бурштину
"Прокуратурою Волинської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в області, департаменту захисту економіки Національної поліції та Головного управління Національної поліції в області в рамках розслідування кримінального провадження стосовно придбання, отримання та зберігання майна, отриманого злочинним шляхом, проведено санкціонований судом обшук у складському приміщенні в Луцьку", - йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Волинської області.
Зазначають, що протягом обшуків виявлено та вилучено дев'ять верстатів для обробки бурштину, 74 кг бурштину, з яких 40 кг - оброблений "сонячний камінь".
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Рівному під час обшуку автомобіля "Mercedes Vito", що належить 30-річному жителю обласного центру, правоохоронці виявили та вилучили близько 55 кг бурштину-сирцю.
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