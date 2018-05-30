У Луцьку п'яна жінка-водій вкусила патрульного

У Луцьку жінка-водій, спіймана у стані алкогольного сп'яніння за кермом, покусала патрульного.

Інцидент стався 30 травня близько 3:00 на вулиці Героїв УПА. Екіпаж патрульних зауважив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. Під час спілкування поліцейські помітили в жінки-водія очевидні ознаки сп'яніння, повідомляє прес-служба поліції Волинської області у Facebook.

У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку. Результат показав 2,95 проміле алкоголю, що у 14 разів вище від допустимої норми.

"Під час спілкування з правоохоронцями жінка поводилася агресивно і якоїсь миті вкусила інспектора за ліву руку. У патрульного - рана лівого передпліччя, від госпіталізації він відмовився", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Львові учасник аварії під час оформлення документів на місці ДТП поранив ножем співробітницю патрульної поліції.