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У Луцьку п'яна жінка-водій вкусила патрульного

У патрульного - рана лівого передпліччя
У Луцьку жінка-водій, спіймана у стані алкогольного сп'яніння за кермом, покусала патрульного.
У Луцьку п Фото: facebook.com/lutskpolice

Інцидент стався 30 травня близько 3:00 на вулиці Героїв УПА. Екіпаж патрульних зауважив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті. Під час спілкування поліцейські помітили в жінки-водія очевидні ознаки сп'яніння, повідомляє прес-служба поліції Волинської області у Facebook.

У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку. Результат показав 2,95 проміле алкоголю, що у 14 разів вище від допустимої норми.

"Під час спілкування з правоохоронцями жінка поводилася агресивно і якоїсь миті вкусила інспектора за ліву руку. У патрульного - рана лівого передпліччя, від госпіталізації він відмовився", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Львові учасник аварії під час оформлення документів на місці ДТП поранив ножем співробітницю патрульної поліції.

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30 05 2018 16:17
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