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У Луцьку ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури
Фото з вільного доступу
У Луцьку російські ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, в частині міста виникли проблеми зі світлом.
Про це повідомляє міський голова Луцька Ігор Поліщук у Telegram.
"Прильоти в об‘єкт енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста", - написав Поліщук.
Він закликав лучан зробити запаси води.
"Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок.Одна цивільна особа отримала опіки.За попередньою інформацією загиблих немає", - повідомив мер.
На місці події працюють рятувальники.
Влучання ракет зранку 22 жовтня зафіксовані в Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій та Львівській областях.
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22 10 2022 10:13 МЕДІА
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