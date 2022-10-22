У Луцьку ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури Ольга

Матарикіна

В місті проблеми зі світлом

Фото з вільного доступу

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