У Луцьку суддю викрили в корупції

Під час оголошення протоколів про його порушення суддя погрожував співробітникам поліції кримінальним переслідуванням

Суддю Луцького міськрайонного суду викрили у скоєнні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, направлені до суду для розгляду по суті, повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

"Спільними зусиллями прокуратури Волині та Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту Національної економіки поліції України у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, виявлено суддю Луцького міськрайонного суду", - йдеться в повідомленні.

Служитель Феміди порушив вимогу ч. 2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції" та не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни в майновому стані.

"Зокрема, він отримав дохід і придбав у власність майно у сумі, що більш ніж у 50 разів перевищує прожитковий мінімум", - уточнили в прокуратурі.

За результатами перевірки щодо судді складено 2 протоколи про порушення вимог фінансового контролю за ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому в прокуратурі відзначили, що під час оголошення та вручення протоколів суддя перешкоджав співробітникам поліції у виконанні ними своїх службових обов'язків, погрожував кримінальним переслідуванням, своєю поведінкою порушував вимоги Кодексу професійної етики судді. Таким діям судді буде дана окрема правова оцінка.

Нагадаємо, що прокуратура Львівщини поскаржилася у Вищу раду правосуддя на суддів, які затягують розгляд справ про корупцію.