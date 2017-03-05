У Луцьку суддю викрили в корупції
Протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, направлені до суду для розгляду по суті, повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
"Спільними зусиллями прокуратури Волині та Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту Національної економіки поліції України у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, виявлено суддю Луцького міськрайонного суду", - йдеться в повідомленні.
Служитель Феміди порушив вимогу ч. 2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції" та не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про суттєві зміни в майновому стані.
"Зокрема, він отримав дохід і придбав у власність майно у сумі, що більш ніж у 50 разів перевищує прожитковий мінімум", - уточнили в прокуратурі.
За результатами перевірки щодо судді складено 2 протоколи про порушення вимог фінансового контролю за ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
При цьому в прокуратурі відзначили, що під час оголошення та вручення протоколів суддя перешкоджав співробітникам поліції у виконанні ними своїх службових обов'язків, погрожував кримінальним переслідуванням, своєю поведінкою порушував вимоги Кодексу професійної етики судді. Таким діям судді буде дана окрема правова оцінка.
Нагадаємо, що прокуратура Львівщини поскаржилася у Вищу раду правосуддя на суддів, які затягують розгляд справ про корупцію.
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