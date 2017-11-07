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У Луцьку в консульство Польщі кинули петарду

"Вона наробила більше шуму, ніж шкоди"
У понеділок, 10 липня, невідомі підірвали петарду біля паркану генерального консульства Польщі в Луцьку.
У Луцьку в консульство Польщі кинули петарду Фото: PAP / Darek Delmanowicz

"Ймовірно, це була петарда, що не долетіла навіть на територію консульства і залишила тільки кіптяву на паркані. Вона наробила більше шуму, ніж шкоди", - повідомили в бюро речника Міністерства закордонних справ Польщі, інформує "Польське радіо".

Українські правоохоронці ведуть розслідування.

Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року невідомі обстріляли з гранатомета будівлю польського консульства в Луцьку. Їх досі не знайшли. 

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11 07 2017 14:58
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