У Луцьку в консульство Польщі кинули петарду

"Вона наробила більше шуму, ніж шкоди"

У понеділок, 10 липня, невідомі підірвали петарду біля паркану генерального консульства Польщі в Луцьку.

"Ймовірно, це була петарда, що не долетіла навіть на територію консульства і залишила тільки кіптяву на паркані. Вона наробила більше шуму, ніж шкоди", - повідомили в бюро речника Міністерства закордонних справ Польщі, інформує "Польське радіо".

Українські правоохоронці ведуть розслідування.

Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року невідомі обстріляли з гранатомета будівлю польського консульства в Луцьку. Їх досі не знайшли.