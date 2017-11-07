CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 10 липня, невідомі підірвали петарду біля паркану генерального консульства Польщі в Луцьку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Луцьку в консульство Польщі кинули петарду
"Вона наробила більше шуму, ніж шкоди"
Фото: PAP / Darek Delmanowicz
"Ймовірно, це була петарда, що не долетіла навіть на територію консульства і залишила тільки кіптяву на паркані. Вона наробила більше шуму, ніж шкоди", - повідомили в бюро речника Міністерства закордонних справ Польщі, інформує "Польське радіо".
Українські правоохоронці ведуть розслідування.
Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року невідомі обстріляли з гранатомета будівлю польського консульства в Луцьку. Їх досі не знайшли.
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11 07 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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