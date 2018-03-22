CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні у Луцьку по вулиці Глушець зіткнулися дві маршрутки. Внаслідок автопригоди травмувалися одинадцять пасажирів, двоє з них у лікарні.
Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.
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У Луцьку внаслідок ДТП постраждало 11 пасажирів, поліція відкрила справу
Двох постраждалих пасажирів госпіталізовано
Фото: google.com
"Слідчі попередньо з’ясували, що маршрутне таксі зупинилося на зупинці, де в нього в’їхала інша маршрутка. Внаслідок зіткнення одинадцять пасажирів травмувалися. Двох із травмованих госпіталізували", - повідомляє прес-служба Національної поліції.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.
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22 03 2018 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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