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У Луцьку внаслідок вибуху загорівся готель

З готелю евакуювали всіх людей
У Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.
У Луцьку внаслідок вибуху загорівся готель Фото: "Волинскі новини"

Стався вибух, а потім пожежа. Спочатку загорівся перший поверх, де знаходиться ресторан.

З готелю евакуювали всіх людей. За словами медиків, двоє отруїлися чадним газом, повідомляють "Волинські Новини".

Горить дах будівлі. Станом на 03:30, пожежа не ліквідували.

Поліція попередньо розглядає версію підпалу.

Нагадаємо, 14 липня на Львівщині зловмисники кинули на територію монастиря п’ять пляшок з запальною сумішшю. Вогнем пошкоджено фасад будинку, двадцять мешканців монастиря звернулись за медичною допомогою.

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24 07 2017 08:27
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