У Луцьку внаслідок вибуху загорівся готель З готелю евакуювали всіх людей

У Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.

Фото: "Волинскі новини"

Стався вибух, а потім пожежа. Спочатку загорівся перший поверх, де знаходиться ресторан. З готелю евакуювали всіх людей. За словами медиків, двоє отруїлися чадним газом, повідомляють "Волинські Новини". Горить дах будівлі. Станом на 03:30, пожежа не ліквідували. Поліція попередньо розглядає версію підпалу. Нагадаємо, 14 липня на Львівщині зловмисники кинули на територію монастиря п’ять пляшок з запальною сумішшю. Вогнем пошкоджено фасад будинку, двадцять мешканців монастиря звернулись за медичною допомогою.

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