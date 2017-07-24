CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Луцьку внаслідок вибуху загорівся готель
З готелю евакуювали всіх людей
Фото: "Волинскі новини"
Стався вибух, а потім пожежа. Спочатку загорівся перший поверх, де знаходиться ресторан.
З готелю евакуювали всіх людей. За словами медиків, двоє отруїлися чадним газом, повідомляють "Волинські Новини".
Горить дах будівлі. Станом на 03:30, пожежа не ліквідували.
Поліція попередньо розглядає версію підпалу.
Нагадаємо, 14 липня на Львівщині зловмисники кинули на територію монастиря п’ять пляшок з запальною сумішшю. Вогнем пошкоджено фасад будинку, двадцять мешканців монастиря звернулись за медичною допомогою.
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