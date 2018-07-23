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У Львів прибули перші вживані трамваї з Берліна

Вартість одного старого трамвая становить 800 тисяч євро
23 липня до Львова прибула перша партія з трьох трамваїв Tatra K-T4D, що раніше використовувалися в Берліні.
У Львів прибули перші вживані трамваї з Берліна Фото: ЛКП "Львівелектротранс"

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого, завтра очікується прибуття ще трьох машин, повідомляє ЦТС.

На цей момент транспорт з Німеччини перебуває на території депо в транзитно-митній зоні. На нього зараз очікує заміна візків і сертифікація, після чого він зможе вийти на лінії.

"Наступні партії будуть надходити по 8 одиниць щомісяця, щоб в жовтні мати вже всі 30 одиниць", - зазначив Білий.

Відзначається, що вартість одного старого трамвая становить 800 тисяч євро.

Нагадаємо, що постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.

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23 07 2018 17:59
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