У Львів прибули перші вживані трамваї з Берліна
За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого, завтра очікується прибуття ще трьох машин, повідомляє ЦТС.
На цей момент транспорт з Німеччини перебуває на території депо в транзитно-митній зоні. На нього зараз очікує заміна візків і сертифікація, після чого він зможе вийти на лінії.
"Наступні партії будуть надходити по 8 одиниць щомісяця, щоб в жовтні мати вже всі 30 одиниць", - зазначив Білий.
Відзначається, що вартість одного старого трамвая становить 800 тисяч євро.
Нагадаємо, що постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.
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