На Львівщині водій квадроцикла наїхав на групу людей, госпіталізовано четверо дітей

Внаслідок інциденту постраждали шість осіб, п'ятеро госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості

У п'ятницю, 27 липня, в селищі міського типу Верхнє Синьовидне Сколівського району водій квадроцикла наїхав на групу людей.

"Житель Львова 1991 року народження, керуючи квадроциклом Speed Gear Force 700 по вулиці Шевченка, біля продуктового магазину виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на групу людей, які сиділи за столом. В результаті ДТП шість осіб постраждали, з них п'ять осіб, у тому числі четверо дітей, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Сколівську центральну районну лікарню", - повідомляє прес-служба департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації в Facebook.

Наголошується, що госпіталізована пасажир квадроцикла, мешканка Львова 1994 року народження, з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різана рана потиличної області, забій поперекового відділу хребта".

"Житель смт Верхнє Синьовидне 2005 року народження – з діагнозом "ЗЧМТ, підозра на струс головного мозку"; мешканець міста Хаштеламана (Італія) 2008 року народження – з діагнозом "забій м'яких тканин грудної клітини, забиття підборіддя"; мешканець смт. Верхнє Синьовидне 2009 року народження – з діагнозом "множинні садна верхніх і нижніх кінцівок"; мешканець смт Верхнє Синьовидне 2012 народження – з діагнозом "ЗЧМТ, струс головного мозку, садна голови, тіла, різана рана лівої долоні", – йдеться у повідомленні.

У той же час в поліції Львівської області вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

"Водія квадроцикла перевіряють на наявність алкогольного сп'яніння", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, госпіталізовано троє дітей у віці шести-семи років.

У Вінниці зіткнулися чотири автомобілі – загинула одна людина, трьох травмовано.

У Донецькій області зіткнулися два автомобілі. Троє людей загинули, ще сімох травмовано.