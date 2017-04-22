У Львівській області на хабарі упіймали слідчого поліції, – ФОТО

Слідчий вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі дві тисячі доларів США

Прокуратура Львівської області спільно з працівниками УСБ у Львівській області на хабарі затримала слідчого одного із районних відділів поліції ГУ НП.

Про це повідомляє речниця Генпрокуратури Лариса Сарган.

За її словами, слідчий вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі $ 2 тис. у раніше судимого громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Сарган уточнила, що він вимагав гроші в доларах, а взяв у гривнях.

Слідчі прокуратури повідомили працівнику поліції про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Також до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Фото: facebook.com/LarysaSargan



Фото: facebook.com/LarysaSargan

Нагадаємо, Галицький районний суд Львова у четвер, 20 квітня, обрав заступнику генерального директора "Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького" Романові Зазуляку, затриманому на хабарі, запобіжний захід у вигляду арешту на 60 діб.

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