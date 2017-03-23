У Львівській області обвалилася частина мосту через Дністер, по ньому продовжують їздити легкові авто
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обвалення не було, повідомляє ZAXID.NET.
Видання зазначає, що про обвалення мосту стало відомо о 18:11, обвалився тротуар для пішоходів у частині, де міст проходить над землею.
В.о. директора департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Олександр Харчук повідомив, що по аварійному мосту продовжують їздити легкові авто.
"Великогабаритний транспорт не їде через міст, щоб не було додаткового навантаження. Легкові автомобілі рухаються без перешкод. Але їх пропускають по черзі. Аварійна ділянка обгороджена", - заявив він.
Харчук також розповів, що на місці обвалу працює поліція і присутні представники Жидачівської райадміністрації.
Нагадаємо, 19 квітня 2016 року повідомлялося, що у Полтавській області біля райцентру Лохвиця на трасі, яка поєднує Київ та Суми, частина автомобільного мосту обвалилася у річку Сула.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків