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У Львівській області обвалилася частина мосту через Дністер, по ньому продовжують їздити легкові авто

Обвалився тротуар для пішоходів у частині, де міст проходить над землею
23 березня, на автодорозі Ходорів-Жидачів у селі Заліски обвалилася частина мосту.
У Львівській області обвалилася частина мосту через Дністер, по ньому продовжують їздити легкові авто Фото: zaxid.net

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обвалення не було, повідомляє ZAXID.NET.

Видання зазначає, що про обвалення мосту стало відомо о 18:11, обвалився тротуар для пішоходів у частині, де міст проходить над землею.

В.о. директора департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації Олександр Харчук повідомив, що по аварійному мосту продовжують їздити легкові авто.

"Великогабаритний транспорт не їде через міст, щоб не було додаткового навантаження. Легкові автомобілі рухаються без перешкод. Але їх пропускають по черзі. Аварійна ділянка обгороджена", - заявив він.

Харчук також розповів, що на місці обвалу працює поліція і присутні представники Жидачівської райадміністрації.

Нагадаємо, 19 квітня 2016 року повідомлялося, що у Полтавській області біля райцентру Лохвиця на трасі, яка поєднує Київ та Суми, частина автомобільного мосту обвалилася у річку Сула.

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23 03 2017 23:15
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