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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Львівській області п'ятеро поліцейських скоїли два розбійні напади

На даний час вже екс-поліцейським знову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою
Слідчі прокуратури Львівської області встановили, що п'ятеро місцевих працівників поліції, один із яких перебуває у розшуку, за попередньою змовою, перевищуючи свої службові повноваження, із погрозою застосуванням зброї у липні та листопаді 2016 року скоїли два розбійні напади, під час яких заволоділи грошовими коштами потерпілих на суму понад $14 тисяч.
У Львівській області п Фото: rbc.ua

13 лютого, "вказаних правоохоронців" затримали у грудні 2016 року, повідомили їм про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Як повідомляється на сайті прокуратури, водночас у подальшому суд визначив як альтернативу можливість внесення кожним із підозрюваних застави в розмірі майже 130 тис грн.

У лютому 2017 року слідчий прокуратури повідомив зазначеним особам про підозру у вчинення інших тяжких і особливо тяжких злочинів, та повторно подав клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання їх під вартою.

У прокуратурі наголосили на відсутності підстав для застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Вказану позицію слідчого та прокурора підтримав суд і на даний момент вже екс-поліцейським знову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Сторона захисту подала апеляційні скарги на це рішення, які розглядатимуться в апеляційному суді Львівської області 14 лютого.

"На даний час, вирішується питання щодо інкримінування вказаним особам кваліфікуючої ознаки - вчинення злочинів в складі організованої групи", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, 1 листопада 2016 року повідомлялося, що оперативники Внутрішньої безпеки поліції затримали двох поліцейських, які грабували громадян під час несення служби на залізничному вокзалі в Запоріжжі, користуючись службовим становищем.

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13 02 2017 21:58
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