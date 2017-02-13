У Львівській області п'ятеро поліцейських скоїли два розбійні напади
13 лютого, "вказаних правоохоронців" затримали у грудні 2016 року, повідомили їм про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.
Як повідомляється на сайті прокуратури, водночас у подальшому суд визначив як альтернативу можливість внесення кожним із підозрюваних застави в розмірі майже 130 тис грн.
У лютому 2017 року слідчий прокуратури повідомив зазначеним особам про підозру у вчинення інших тяжких і особливо тяжких злочинів, та повторно подав клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді утримання їх під вартою.
У прокуратурі наголосили на відсутності підстав для застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.
Вказану позицію слідчого та прокурора підтримав суд і на даний момент вже екс-поліцейським знову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Сторона захисту подала апеляційні скарги на це рішення, які розглядатимуться в апеляційному суді Львівської області 14 лютого.
"На даний час, вирішується питання щодо інкримінування вказаним особам кваліфікуючої ознаки - вчинення злочинів в складі організованої групи", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, 1 листопада 2016 року повідомлялося, що оперативники Внутрішньої безпеки поліції затримали двох поліцейських, які грабували громадян під час несення служби на залізничному вокзалі в Запоріжжі, користуючись службовим становищем.
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